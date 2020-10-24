Нова стратегія безпеки на дорогах: що зміниться для водіїв

"Те, що було запропоновано - це новий національний стандарт. Він спрямований на створення певних умов дорожнього руху для водія, при яких він не буде гальмувати кожен раз, а буде дотримуватися одну і ту ж (плюс-мінус) швидкість на дорозі. І це, безумовно, повинно привести до зниження аварійних ситуацій на дорогах та смертності. Я переконана, що це все призведе до поліпшення дорожнього руху", - зазначила вона.

Водіїв чекає абсолютно нова класифікація додаткових елементів для зниження швидкості на дорогах і повсюдне збільшення їх кількості.

"Раніше у нас був стандарт, який передбачав наявність тільки "лежачого поліцейського" і його кілька модифікацій: бугор і пластини. Тепер же все виходить на європейський рівень, і нам пропонують трохи по-іншому розглядати ці обмежувачі швидкості. Там є новий перелік, причому з нього вже пропав "лежачий поліцейський". Це будуть "дорожні пагорби", будуть їх різні модифікації. Використовуватимуться шикани (повороти S-подібної форми, які звиваються для навмисного уповільнення автомобілів - ред.), зменшення ширини проїзної частини, підвищення пішохідних переходів і перехресть, підвищення проїжджої частини", - повідомила Сергєєва.

Також стратегія, яку впроваджує зараз Міністерство інфраструктури, містить у собі комплексний підхід до цифровізації і впровадження інтелектуальної транспортної системи, розвитку сучасної інфраструктури безпеки, створення системи ефективної і швидкої допомоги потерпілим у ДТП. Саме це, за словами екпертки, має у комплексі привести до задекларованого стратегією зниження смертності на дорогах на 50% до 2030 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив стратегію підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, ключовою метою стратегії є зниження рівня смертності у результаті ДТП у порівнянні з 2019 роком - як мінімум на 30% до 2024 року, і на 50% до 2030 року.

Раніше УНН писав, що важливою складовою безпеки руху, яку в цьому році реалізувало Мінінфраструктури спільно з Міністерством внутрішніх справ, є запуск автоматичної відеофіксації порушень ПДР. Крім цього, відомство Криклія активно працює над розробкою і запуском системи автоматичного габаритно-вагового контролю з пристроєм комплексів WIM ("Зважування у русі") і Weigh Control System, яка буде забезпечувати автоматичний збір даних з WІM і стаціонарних ГВК, фотофіксацію відмови і розподіл надходжень від штрафів.