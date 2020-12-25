Новая мутация коронавируса сделала его более заразным - Фаворов

"Они (британские исследователи - ред.) обнаружили, что вирус имеет S: N501Y мутацию на 50 - 70% более инфекционную. Не очень знаю, как они это считали, но это не важно. Важно, что он действительно более заразен в связи с тем, что он легче проникает в клетки человека. Это дает возможность вирусу быстрее размножаться. Дает ли это возможность легче распространяться - да", - рассказал Фаворов.

Он также подчеркнул, что так как после мутации коронавирус имеет эволюционное преимущество, то, возможно, очень скоро в популяции COVID может произойти замена.

"Это будет результатом того, что он просто легче передается. Данных на сегодняшний день, правда, мало, но о том, что этот вирус протекает тяжелее, пока информации нет. Поэтому спекулировать на эту тему не нужно", - подчеркнул он.

По словам Фаворова, этот более заразный вирус циркулирует в мире с ноября, поэтому экстренные меры по перекрытию некоторыми странами воздушного сообщения с Великобританией выглядят нелогично.

"Вирус более заразен, и он уже на самом деле циркулирует по крайней мере с ноября. Поэтому у меня вызывает удивление неожиданное перекрытие полетов самолетов и передвижения людей из Британии. Вирус два месяца циркулирует, зачем сейчас это делать? Уже это, по-моему, выглядит как демонстрация какой-то "деятельности", потому что логики нет. И эта мысль подтверждена тем, что США не будут закрывать сообщение с Великобританией", - подытожил он.

Напомним, ранее международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов рассказал, что украинский ИФА-тест на антиген способен обнаруживать даже после мутации штамм коронавируса.