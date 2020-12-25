Нова мутація коронавірусу зробила його більш заразним - Фаворов

"Вони (британські дослідники - ред.) виявили, що вірус має S: N501Y мутацію на 50 - 70% більше інфекційну. Не дуже знаю, як вони це рахували, але це не важливо. Важливо, що він дійсно більш заразний в зв'язку з тим, що він легше проникає в клітини людини. Це дає можливість вірусу швидше розмножуватися. Чи дає це можливість легше поширюватися - так", - розповів Фаворов.

Він також підкреслив, що так як після мутації коронавірус має еволюційну перевагу, то, можливо, дуже скоро в популяції COVID може статися заміна.

"Це буде результатом того, що він просто легше передається. Даних на сьогоднішній день, правда, мало, але про те, що цей вірус протікає важче, поки інформації немає. Тому спекулювати на цю тему не потрібно", - підкреслив він.

За словами Фаворова, цей більш заразний вірус циркулює в світі з листопада, тому екстрені заходи по перекриттю деякими країнами повітряного сполучення з Великою Британією виглядають нелогічно.

"Вірус більш заразний, і він уже насправді циркулює принаймні з листопада. Тому у мене викликає подив несподіване перекриття польотів літаків і пересування людей з Британії. Вірус два місяці циркулює, навіщо зараз це робити? Вже це, по-моєму, виглядає як демонстрація якоїсь "діяльності", тому що логіки не має. І ця думка підтверджена тим, що США не будуть закривати повідомлення з Великою Британією", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше міжнародний експерт в сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов розповів, що український ІФА-тест на антиген здатний виявляти навіть після мутації штам коронавірусу.