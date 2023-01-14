Новая массированная атака рф: Кулеба призвал G7 и ЕС усилить санкции против россии

Цитата

«Каждый залп ракет еще больше истощает российские запасы. Однако они все еще способны производить новые. Мы можем и должны убить их ракетную промышленность и беспилотную промышленность массовым санкционным ударом! Я призываю G7 и ЕС немедленно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной», – написал Кулеба и добавил к своему сообщению фото разрушенного дома в Днепре.

Каждый шквал ракет еще больше истощает российские запасы. Однако они по-прежнему способны производить новые. Мы можем и должны убить их ракетную и беспилотную промышленность массовым санкционным ударом! Я призываю G7 и ЕС незамедлительно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной. pic.twitter.com/jfg9ehiUe3

Напомним

В результате сегодняшней вражеской атаки по многоэтажному дому в Днепре 5 человек погибли, 27 - ранены, спасательные работы продолжаются.