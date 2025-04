Нова масована атака рф: Кулеба закликав G7 та ЄС посилити санкції проти росії

Цитата

«Кожен залп ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетну промисловість і безпілотну промисловість масовим санкційним ударом! Я закликаю G7 та ЄС негайно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною», – написав Кулеба і додав до свого допису фото зруйнованого будинку у Дніпрі.

Each barrage of missiles further exhausts Russian stocks. However, they are still able to produce new ones. We can and must kill their missile and drone industry with a mass sanctions strike! I urge G7 and the EU to implement relevant sanctions proposed by Ukraine without delay. pic.twitter.com/jfg9ehiUe3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 14, 2023

Нагадаємо

Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки по багатоповерховому будинку в Дніпрі 5 людей загинуло, 27 - поранено, рятувальні роботи тривають.