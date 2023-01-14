Нова масована атака рф: Кулеба закликав G7 та ЄС посилити санкції проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після нової ракетної атаки рф закликав країни ЄС та G7 накласти санкції на ракетну та безпілотну промисловість рф. Про це він написав у своєму Твіттері, передає УНН.
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«Кожен залп ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетну промисловість і безпілотну промисловість масовим санкційним ударом! Я закликаю G7 та ЄС негайно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною», – написав Кулеба і додав до свого допису фото зруйнованого будинку у Дніпрі.
Each barrage of missiles further exhausts Russian stocks. However, they are still able to produce new ones. We can and must kill their missile and drone industry with a mass sanctions strike! I urge G7 and the EU to implement relevant sanctions proposed by Ukraine without delay. pic.twitter.com/jfg9ehiUe3— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 14, 2023
Нагадаємо
Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки по багатоповерховому будинку в Дніпрі 5 людей загинуло, 27 - поранено, рятувальні роботи тривають.