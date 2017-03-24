Норвегия стала самой счастливой страной благодаря своей философии жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. К Международному дню счастья ООН опубликовала ежегодный отчет World Happiness Report 2017, измеряющий уровень счастья среди жителей различных стран, передает УНН со ссылкой на отчет организации.
Так, первое место заняла Норвегия, сдвинув прошлогоднего "счастливчика" - Данию. В счастливой десятке лидеров - семь стран Европы, среди которых пять представляют север европейского континента.
В отчете отмечается, что Норвегия поднялась на четыре строчки в рейтинге несмотря на падение цен на нефть, от которых во многом зависит благосостояние страны.
"Норвегия заняла вершину рейтинга, несмотря на снижение цен на нефть. Ведь иногда говорят, что Норвегия обеспечивает и поддерживает свой высокий уровень счастья не через свои нефтяные богатства.
И этому есть логическое объяснение: выбирая не самые быстрые темпы в процессе добычи нефти, Норвегия предпочитает вкладывать полученные средства в будущее, а не тратить их в настоящем. Таким образом, Норвегия оградила себя от нестабильности роста и падения цен, от которой страдают многие другие страны, богатые природными ресурсами.
Высокий уровень взаимного доверия, общность целей, щедрость и хорошее управление - все эти факторы помогли Норвегии сохранить первенство в рейтинге счастья ", - говорится в отчете.
В исследовании, кроме уровня доходов граждан стран, были учтены такие факторы, как средняя продолжительность жизни, уровень свободы, доверия и заботы среди граждан.
Напомним, скандинавское городок вскоре появится в пригороде столицы. Европейская компания выполняет генподряд на строительство одного из крупнейших жилых комплексов Украины ЖК Scandia . Жилой комплекс возводится по скандинавской философии, с учетом европейских практик обустройства комфортной зоны для проживания.
Проект жилого комплекса предусматривает застройку 80 га земли, на территории которого будут находится около 100 жилых домов, школы, детские сады, стадионы, детские и спортивные площадки, магазины, амфитеатр для концертов, зоны для барбекю, парк с озером и многое другое.