Норвегия стала самой счастливой страной благодаря своей философии жизни

Так, первое место заняла Норвегия, сдвинув прошлогоднего "счастливчика" - Данию. В счастливой десятке лидеров - семь стран Европы, среди которых пять представляют север европейского континента.

В отчете отмечается, что Норвегия поднялась на четыре строчки в рейтинге несмотря на падение цен на нефть, от которых во многом зависит благосостояние страны.

"Норвегия заняла вершину рейтинга, несмотря на снижение цен на нефть. Ведь иногда говорят, что Норвегия обеспечивает и поддерживает свой высокий уровень счастья не через свои нефтяные богатства.

И этому есть логическое объяснение: выбирая не самые быстрые темпы в процессе добычи нефти, Норвегия предпочитает вкладывать полученные средства в будущее, а не тратить их в настоящем. Таким образом, Норвегия оградила себя от нестабильности роста и падения цен, от которой страдают многие другие страны, богатые природными ресурсами.

Высокий уровень взаимного доверия, общность целей, щедрость и хорошее управление - все эти факторы помогли Норвегии сохранить первенство в рейтинге счастья ", - говорится в отчете.

В исследовании, кроме уровня доходов граждан стран, были учтены такие факторы, как средняя продолжительность жизни, уровень свободы, доверия и заботы среди граждан.

Напомним, скандинавское городок вскоре появится в пригороде столицы. Европейская компания выполняет генподряд на строительство одного из крупнейших жилых комплексов Украины ЖК Scandia . Жилой комплекс возводится по скандинавской философии, с учетом европейских практик обустройства комфортной зоны для проживания.

Проект жилого комплекса предусматривает застройку 80 га земли, на территории которого будут находится около 100 жилых домов, школы, детские сады, стадионы, детские и спортивные площадки, магазины, амфитеатр для концертов, зоны для барбекю, парк с озером и многое другое.