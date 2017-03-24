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Норвегія стала найщасливішою країною завдяки своїй філософії життя

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. До Міжнародного дня щастя ООН опублікувала щорічний звіт World Happiness Report 2017, що вимірює рівень щастя серед жителів різних країн, передає УНН з посиланням на звіт організації.

Так, перше місце посіла Норвегія, посунувши минулорічного “щасливчика” — Данію. У щасливій десятці лідерів — сім країн Європи, серед яких п‘ять представляють північ європейського континенту.

У звіті зазначається, що Норвегія піднялася на чотири сходинки у рейтингу попри падіння цін на нафту, від яких значною мірою залежить добробут країни.

“Норвегія посіла вершину рейтингу, незважаючи на зниження цін на нафту. Адже іноді кажуть, що Норвегія забезпечує і підтримує свій високий рівень щастя не через свої нафтові багатства.

І цьому є логічне пояснення: обираючи не найшвидші темпи в процесі видобутку нафти, Норвегія вважає за краще вкладати отримані кошти в майбутнє, а не витрачати їх у сьогоденні. Таким чином, Норвегія відгородила себе від нестабільності зростання і падіння цін, від якої страждають багато інших країн, багаті природними ресурсами.

Високий рівень взаємної довіри, спільність цілей, щедрість і хороше управління — всі ці фактори допомогли Норвегії зберегти першість у рейтингу щастя”, — йдеться у звіті.

У дослідженні, крім рівня доходів громадян країн, були враховані такі фактори, як середня тривалість життя, рівень свободи, довіри і турботи серед громадян.

Нагадаємо, скандинавське містечко незабаром з’явиться в передмісті столиці. Європейська компанія виконує генпідряд на будівництво одного з найбільших житлових комплексів України ЖК Scandia. Житловий комплекс зводиться за скандинавською філософією, з урахуванням європейських практик облаштування комфортної зони для проживання.

Проект житлового комплексу передбачає забудову 80 га землі, на території якого будуть знаходиться близько 100 житлових будинків, школи, дитячі садочки, стадіони, дитячі та спортивні майданчики, магазини, амфітеатр для концертів, зони для барбекю, парк з озером та багато іншого.

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