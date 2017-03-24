Норвегія стала найщасливішою країною завдяки своїй філософії життя
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. До Міжнародного дня щастя ООН опублікувала щорічний звіт World Happiness Report 2017, що вимірює рівень щастя серед жителів різних країн, передає УНН з посиланням на звіт організації.
Так, перше місце посіла Норвегія, посунувши минулорічного “щасливчика” — Данію. У щасливій десятці лідерів — сім країн Європи, серед яких п‘ять представляють північ європейського континенту.
У звіті зазначається, що Норвегія піднялася на чотири сходинки у рейтингу попри падіння цін на нафту, від яких значною мірою залежить добробут країни.
“Норвегія посіла вершину рейтингу, незважаючи на зниження цін на нафту. Адже іноді кажуть, що Норвегія забезпечує і підтримує свій високий рівень щастя не через свої нафтові багатства.
І цьому є логічне пояснення: обираючи не найшвидші темпи в процесі видобутку нафти, Норвегія вважає за краще вкладати отримані кошти в майбутнє, а не витрачати їх у сьогоденні. Таким чином, Норвегія відгородила себе від нестабільності зростання і падіння цін, від якої страждають багато інших країн, багаті природними ресурсами.
Високий рівень взаємної довіри, спільність цілей, щедрість і хороше управління — всі ці фактори допомогли Норвегії зберегти першість у рейтингу щастя”, — йдеться у звіті.
У дослідженні, крім рівня доходів громадян країн, були враховані такі фактори, як середня тривалість життя, рівень свободи, довіри і турботи серед громадян.
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