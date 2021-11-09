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Норвегия: полиция застрелила мужчину с ножом, что угрожал прохожим

Киев • УНН

 • 18261 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Мужчина, вооруженный ножом, угрожал прохожим на улицах столицы Норвегии Осло, после чего его застрелили полиция. Об этом пишет УНН со ссылкой на Resett.

Норвегия: полиция застрелила мужчину с ножом, что угрожал прохожим

Детали

Полиция сначала предположила, что были ранены прохожие, но позже сообщила, что лишь один полицейский получил легкие ранения.

"У нас пока нет информации о том, что это связано с терроризмом, - заявил на пресс-конференции старший начальник полиции Эгил Йорген Брекке. - Для нас это кажется отдельным актом, поэтому нет причин опасаться за безопасность города для других. Это человек, которого мы знаем, в прошлом у которого есть своя история".

По словам Брекке, первые сообщения в полицию поступили незадолго до 9 часов утра. Патрульная полиция приехала к месту происшествия и сначала попыталась остановить мужчину, сбив его.

Представитель полиции Торгейром Бренден сообщил, что мужчине удалось открыть дверь машины полицейских.

Бренден добавил, что в мужчину было сделано "несколько выстрелов". Преступник был доставлен в ближайшую больницу, где и скончался.

Добавим

В прошлом месяце человек, вооруженный луком, стрелами и ножом, убил пять человек в небольшом городке на юго-запад от Осло.

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