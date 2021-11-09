Норвегія: поліція застрелила чоловіка з ножем, що погрожував перехожим

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Поліція спочатку припустила, що було поранено перехожих, але пізніше повідомила, що лише один поліцейський отримав легкі поранення.

"У нас поки немає інформації про те, що це пов'язано з тероризмом, - заявив на пресконференції старший начальник поліції Егіль Йорген Брекке. - Для нас це здається окремим актом, тож немає причин побоюватися за безпеку міста для інших. Це людина, яку ми знаємо, у минулому в якої є своя історія".

За словами Брекке, перші повідомлення в поліцію поступили незадовго до 9 години ранку. Патрульна поліція приїхала до місця події і спочатку спробувала зупинити чоловіка, збивши його.

Представник поліції Торгейр Бренден повідомив, що чоловікові вдалося відчинити двері машини поліцейських.

Бренден додав, що в чоловіка було зроблено "кілька пострілів". Злочинця було доставлено до найближчої лікарні, де він і помер.

Додамо

Минулого місяця людина, озброєна луком, стрілами та ножем, убила п'ять осіб у невеликому містечку на південний захід від Осло.