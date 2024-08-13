Ночью над Украиной можно полюбоваться полярным сиянием

Над Днепром наблюдается северное, или, как его еще называют - полярное сияние. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

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Так выглядело небо над городом около полуночи в ночь на 13 августа 2024 года.

Полярное сияние, также широко известное как северное сияние - быстро меняющееся оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под воздействием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле планеты направляет к полюсам.

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