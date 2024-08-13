Ночью над Украиной можно полюбоваться полярным сиянием
Киев • УНН
В ночь на 13 августа 2024 года над Днепром и другими регионами Украины было замечено полярное сияние. Это редкое оптическое явление возникает в верхних слоях атмосферы под воздействием заряженных частиц.
Над Днепром наблюдается северное, или, как его еще называют - полярное сияние. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Детали
Так выглядело небо над городом около полуночи в ночь на 13 августа 2024 года.
Полярное сияние, также широко известное как северное сияние - быстро меняющееся оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под воздействием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле планеты направляет к полюсам.
Північне сяйво освітило нічне небо в Україні: фото11 мая 2024, 08:51 • 100891 просмотр