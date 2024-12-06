Ночная атака дронов на Киевщину: что известно о последствиях обстрела

ukenru
Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
07:03 • 30846 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 99039 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 109913 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 110464 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 110011 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 102099 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108596 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 157764 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 125680 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 157997 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская сторона дала свою оценку ситуации на поле боя во время встречи с представителей команды Трампа-CNN

Украинская сторона дала свою оценку ситуации на поле боя во время встречи с представителей команды Трампа-CNN

 • 35239 просмотра
лавров в интервью Карлсону выдвинул часть условий для завершения войны против Украины

лавров в интервью Карлсону выдвинул часть условий для завершения войны против Украины

03:27 • 47898 просмотра
После победы Трампа рф массово распространяет в США антиукраинские фейки - СМИ

После победы Трампа рф массово распространяет в США антиукраинские фейки - СМИ

03:39 • 62111 просмотра
Украинские партизаны совершили диверсию в пригороде москвы - "АТЕШ"

Украинские партизаны совершили диверсию в пригороде москвы - "АТЕШ"

04:09 • 35858 просмотра
Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

04:47 • 52424 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 157764 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 157997 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 142381 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 193913 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 203461 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

08:54 • 1063 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

08:35 • 4746 просмотра
Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

 • 52547 просмотра
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 103206 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 102303 просмотра
Актуальное
Ночная атака дронов на Киевщину: что известно о последствиях обстрела

Ночная атака дронов на Киевщину: что известно о последствиях обстрела

Киев  •  УНН

 • 9765 просмотра

Read in English

В двух районах Киевской области в результате атаки БпЛА повреждены 8 частных домов и хозяйственные постройки. Пострадавших нет, владельцам поврежденных домов обещают помощь в восстановлении.

В двух районах Киевской области в результате ночной атаки повреждения получили 8 частных домов, гаражное помещение и хозяйственное здание. Обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН

Еще одна неспокойная ночь для Киевщины. Враг атаковал нашу область БпЛА. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавшие отсутствуют. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено

- написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах Киевщины повреждены 8 частных домов, гаражное помещение и хозяйственное здание. В домах выбиты двери и окна, повреждены фасады и кровли.

Как отметил Кравченко, всем владельцам поврежденных домов будет оказана необходимая помощь в восстановлении.

ПВО Украины сбила 32 из 53 российских дронов: где происходили атаки6 дек. 2024, 06:30 • 12833 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиевская область
kievКиев