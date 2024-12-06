Ночная атака дронов на Киевщину: что известно о последствиях обстрела
Киев • УНН
В двух районах Киевской области в результате атаки БпЛА повреждены 8 частных домов и хозяйственные постройки. Пострадавших нет, владельцам поврежденных домов обещают помощь в восстановлении.
В двух районах Киевской области в результате ночной атаки повреждения получили 8 частных домов, гаражное помещение и хозяйственное здание. Обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Еще одна неспокойная ночь для Киевщины. Враг атаковал нашу область БпЛА. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавшие отсутствуют. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено
По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах Киевщины повреждены 8 частных домов, гаражное помещение и хозяйственное здание. В домах выбиты двери и окна, повреждены фасады и кровли.
Как отметил Кравченко, всем владельцам поврежденных домов будет оказана необходимая помощь в восстановлении.
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