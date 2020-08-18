НКРЭКУ срывает большую приватизацию Зеленского – Буймистер

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76804 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100930 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125194 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106509 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126386 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100988 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101846 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103829 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101895 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101493 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

4 марта, 13:53 • 39485 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 102582 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 96884 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

20:02 • 43029 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 55469 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 96884 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 125194 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 126386 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 382238 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 333086 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 24368 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 102582 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132048 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209345 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236055 просмотра
Актуальное
НКРЭКУ срывает большую приватизацию Зеленского – Буймистер

НКРЭКУ срывает большую приватизацию Зеленского – Буймистер

Киев  •  УНН

 • 12299 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внедряя методологию RAB-тарифа с двумя базами активов и низкой ставкой доходности на старую базу, искусственно создает условия, при которых стоимость облэнерго будет обесценена и их можно будет приватизировать по заниженной стоимости. Такую мысль на своей странице в Facebook выразила нардеп фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Людмила Буймистер, передает УНН.

17 августа прошли общественные слушания НКРЭКУ по внедрению RAB-тарифа на распределение электроэнергии. Комиссия настаивает на внедрении регулирования с разделением баз активов на старую и новую. И начисления ставки доходности на старую базу на уровне 3%. Буймистер убеждена, что таким образом НКРЭКУ срывает большую приватизацию, политику которой проводит Офис Президента.

"Большая приватизация с выгодными условиями - это курс Президента, он неоднократно декларировал. Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда госимущества, также неоднократно заявлял, что ждет стимулирующий тариф для начала процесса приватизации государственных облэнерго, иначе изношенные государственные активы будут проданы за бесценок. В то время, как внедрение RAB-тарифа с европейской методологией (единая база активов со ставкой доходности на уровне WACC) увеличивает стоимость активов государственных облэнерго с 2-3 млрд гривен до 10-13 млрд гривен", - заявила нардеп.

По ее мнению, Регулятор, внедряя методологию подобную RAB-тарифу во времена правительства Азарова: с двумя базами активов и низкой ставкой доходности на старую базу, искусственно создает условия, при которых стоимость облэнерго будет обесценена. Вместе с тем, нардеп подчеркнула, что участники рынка неоднократно акцентировали на этом внимание во время обсуждения, но в НКРЭКУ не обращали внимания на эти замечания.

Буймистер считает, что отказ от европейского курса во внедрении RAB-регулирования - это способ создать выгодные условия для покупки государственных облэнерго "олигархами", чтобы потом поднять ставки доходности и сделать бизнес распределения электроэнергии выгодным для новых владельцев.

"Главная цель - меньше денег для сетей, чтобы они стоили дешевле для приватизации и "прикрываться" вечными байками популистов о росте тарифов. То, что делает Регулятор сейчас - это имитация реформ, возвращение к "азаровщине" и попытка скрыть за этими метаниями продажу облэнерго за бесценок. Очень похоже, что Регулятор реализует новую схему одного известного политика из профильного комитета ВР. Которому безразлично, что таким образом и он, и Госрегулятор игнорирует курс Президента на большую приватизацию", - заявила Буймистер.

Напомним, в Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы