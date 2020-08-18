НКРЕКП зриває велику приватизацію Зеленського - Буймістер

ukru
18:42 • 32365 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 67705 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 80522 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110270 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117040 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115837 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150612 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124887 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124618 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123825 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 80459 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101341 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 28997 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 74738 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

16:36 • 30029 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 74738 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101341 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 80459 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150611 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116678 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50378 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57807 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107539 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125836 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125259 перегляди
Актуальне
НКРЕКП зриває велику приватизацію Зеленського - Буймістер

НКРЕКП зриває велику приватизацію Зеленського - Буймістер

Київ • УНН

 • 12302 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), впроваджуючи методологію RAB-тарифу з двома базами активів та низькою ставкою доходності на стару базу, штучно створює умови, за якими вартість обленерго буде знецінена і їх можна буде приватизувати за зниженою вартістю. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловила нардеп фракції «Слуга народу», голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Людмила Буймістер, передає УНН.

17 серпня пройшли громадські слухання НКРЕКП стосовно впровадження RAB-тарифу на розподіл електроенергії. Комісія наполягає на впровадженні регулювання з розділенням баз активів на стару та нову. Та нарахування ставки доходності на стару базу на рівні 3%. Буймістер переконана, що таким чином НКРЕКП зриває велику приватизацію, політику якої проводить Офіс Президента.

«Велика приватизація з вигідними умовами – це курс Президента, який він неодноразово декларував. Дмитро Сенніченко, голова Фонду Держмайна, також неодноразово заявляв, що чекає стимулюючий тариф для початку процесу приватизації державних обленерго, інакше зношені державні активи будуть продані за безцінь. В той час, як впровадження RAB-тарифу з європейською методологією (1 база активів зі ставкою доходності на рівні WACC) збільшує вартість активів державних обленерго з 2-3 млрд грн до 10-13 млрд грн», - заявила депутатка.

На її думку, регулятор, впроваджуючи методологію подібну до RAB-тарифу часів уряду Азарова: з двома базами активів та низькою ставкою доходності на стару базу, штучно створює умови, за якими вартість обленерго буде знецінена. Разом з тим, нардеп підкреслює, що учасники ринку неодноразово акцентували на цьому увагу під час обговорення, але НКРЕКП не звертали увагу на ці зауваження.

На її думку, відмова від європейского курсу у впровадженні RAB-регулювання – це спосіб зробити вигідні умови для покупки державних обленерго «олігархами», щоб потім підняти ставки доходності і зробити бізнес розподілу електроенергію вигідним для нових власників.

«Головна мета - менше грошей для мереж, щоб вони коштували дешевше для приватизації і "прикриватися" вічними байками популістів про зростання тарифів. Те, що робить регулятор зараз - це імітація реформ, повернення до «азарівщини» і спроба приховати за цими метаннями продаж обленерго за безцінь. Дуже схоже, що Регулятор реалізує нову схему одного відомого політика з профільного комітету ВР. Котрому байдуже, що таким чином і він, і Держрегулятор ігнорує курс Президента на велику приватизацію», - заявляє Буймістер.

Нагадаємо, в Міненерго закликали НКРЕКП переглянути методологію RAB-тарифу на користь європейського підходу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92