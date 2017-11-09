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НКРЭКУ снизила тариф для "Энергоатома" до конца года

НКРЭКУ снизила тариф для "Энергоатома" до конца года

Киев  •  УНН

 • 11626 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уменьшила с 9 ноября 2017 года тариф на отпуск электроэнергии НАЭК "Энергоатом" на 2,9% - до 46,61 коп. за кВт/ч (без НДС). Такое решение было сегодня принято на заседании НКРЭКУ, передает УНН.

Согласно постановлению НКРЭКУ, тариф на отпуск электроэнергии с 9 ноября 2017 года должен составлять 46,61 коп. за кВт/ч (без НДС), что на 2,9% меньше, чем было раньше. При этом тариф на тепловую энергию также снижен до 76,67 грн/Гкал (без НДС), что на 0,6% меньше было до этого.

В то же время утвержден инвестиционную программу НКРЭКУ на уровне 6,75 млрд грн.

Глава Комиссии Дмитрий Вовк обратил внимание представителей "Энергоатома", что в случае соблюдения утвержденных инвестиционный программ, тариф существенно бы возрастал.

"Но большую часть смены тарифа занимают изъятия в связи с невыполнением утвержденных мероприятий инвестиционной программы", - сказал он.

Напомним, НКРЭКУ ранее поддержал решение по проекту тарифов для "Энергоатома" на 2018 год, где предлагается установить ГП с 1 января 2018 года тариф на отпуск электроэнергии на уровне 54,71 коп. за 1 кВт в ч (без НДС); на производство теплоэнергии на уровне 85,16 грн за 1 Гкал (без НДС). Указано, что действующие тарифы на отпуск электроэнергии и производство теплоэнергии составляют 48,00 коп/кВт в ч и 77,14 грн/Гкал соответственно.

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