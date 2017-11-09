НКРЕКП зменшила тариф для "Енергоатома" до кінця року

Згідно з постановою НКРЕКП, тариф на відпуск електричної енергії з 9 листопада 2017 року має становити 46,61 коп. за кВт/год (без ПДВ), що на 2,9% менше, ніж було раніше. При цьому тариф на теплову енергію також знижено до 76,67 грн/Гкал (без ПДВ), що на 0,6% менше, як було до цього.

Водночас затверджено інвестиційну програму НКРЕКП на рівні 6,75 млрд грн.

Голова Комісії Дмитро Вовк звернув увагу представників "Енергоатому", що в разі дотримання затверджених інвестиційний програм, тариф суттєво б зростав.

"Але велику частину зміни тарифу займають вилучення у зв’язку з невиконання затверджених заходів інвестиційної програми", - сказав він.

Нагадаємо, НКРЕКП раніше підтримав рішення щодо проекту тарифів для "Енергоатома" на 2018 рік, де пропонується встановити ДП з 1 січня 2018 року тариф на відпуск електроенергії на рівні 54,71 коп. за 1 кВт на год (без ПДВ); на виробництво теплоенергії на рівні 85,16 грн за 1 Гкал (без ПДВ). Вказано, що діючі тарифи на відпуск електроенергії та виробництво теплоенергії становлять 48,00 коп/кВт на год та 77,14 грн/Гкал відповідно.