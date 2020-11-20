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Ряд боксеров гарантировал сборной Украины медали на молодежном чемпионате Европы

Ряд боксеров гарантировал сборной Украины медали на молодежном чемпионате Европы

Киев  •  УНН

 • 10447 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В городе Будва (Черногория) состоялись поединки четвертьфинальной стадии молодежного чемпионата Европы в рамках которого выступают 175 спортсменов из 22 стран Старого Света, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации бокса Украины.

В полуфиналах “сине-желтую” команду будут представлять 15 боксеров, которые, к слову, уже обеспечили себе медали молодежного Евро-2020. Это второй показатель в турнире среди всех команд.

Почти 100-процентный показатель результативности на турнире продемонстрировали боксеры молодежной мужской сборной Украины. Девять из десяти ребят пробились в полуфинальную стадию, причем некоторые уже успели получить в Будве по две победы. На пути к полуфиналу Бозорбой Матякубов, Юрий Захареев и Василий Ткачук преодолели два предыдущих отборочных круга соревнований.

Вашему вниманию имена всех украинских полуфиналистов европейского первенства:

мужчины — Даниил Дрыжак (49 кг), Роман Литвинов (52 кг), Геннадий Масленников (60 кг), Бозорбой Матякубов (64 кг), Юрий Захареев (69 кг), Илья Тогобицкая (75 кг), Денис Салабай (81 кг) Никита Горбатенко (91 кг), Василий Ткачук (91 кг)

женщины — Екатерина Бондарчук (54 кг), Марина Стойко (64 кг), Анна Сезько (69 кг), Раиса Пискун (75 кг), Яна Тараненко (81 кг), Виктория Левчук (+81 кг).

Добавим, соревнования продлятся до 22 ноября.

Украинские Национальные Новости

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