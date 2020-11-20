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Низка боксерів гарантувала збірній Україні медалі на молодіжному чемпіонаті Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У місті Будва (Чорногорія) відбулися поєдинки чвертьфінальної стадії молодіжного чемпіонату Європи в рамках якого виступають 175 спортсменів з 22 країн Старого Світу, передає УНН з посиланням на сайт Федерації боксу України.

У півфіналах “синьо-жовту” команду будуть представляти 15 боксерів, які, до слова, вже забезпечили собі медалі молодіжного Євро-2020. Це другий показник на турнірі серед усіх команд.

Майже 100-відсотковий показник результативності на турнірі продемонстрували боксери молодіжної чоловічої збірної України. Дев’ятеро з десяти хлопців пробилися до півфінальної стадії, причому деякі вже встигли здобути у Будві по дві перемоги. На шляху до півфіналу Бозорбой Матякубов, Юрій Захареєв і Василь Ткачук подолали два попередні відбіркові кола змагань.

До вашої уваги імена усіх українських півфіналістів європейської першості:

чоловіки — Данило Дрижак (49 кг), Роман Літвінов (52 кг), Геннадій Масленніков (60 кг), Бозорбой Матякубов (64 кг), Юрій Захареєв (69 кг), Ілля Тогобицький (75 кг), Денис Салабай (81 кг), Микита Горбатенко (91 кг), Василь Ткачук (+91 кг);

жінки — Катерина Боднарчук (54 кг), Марина Стойко (64 кг), Анна Сезько (69 кг), Раїса Піскун (75 кг), Яна Тараненко (81 кг), Вікторія Левчук (+81 кг).

Додамо, змагання триватимуть до 22 листопада.

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