Законодатели Национального собрания Франции в среду поддержали законопроект, предложенный партией президента Эммануэля Макрона "Возрождение" для борьбы с иностранным вмешательством. За документ проголосовал 171 парламентарий, против - 25. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Euractiv.

Детали

Текст законопроекта состоит из четырех статей. В частности, он предусматривает четырехлетний испытательный срок, во время которого спецслужбы имеют право использовать методы наблюдения, которые сейчас применяют исключительно для борьбы с терроризмом.

Текст также предусматривает создание реестра "представителей интересов, действующих от имени иностранного принципала", контролируемого Высшим органом по обеспечению прозрачности общественной жизни. В него войдут лоббисты, коммуникаторы и фандрайзеры, которые действуют от имени правительств, государственных компаний и иностранных политических партий.

Как отмечается, законопроект основывается на докладе, опубликованном в ноябре парламентской делегацией по разведке. В нем отмечается, что имеющиеся инструменты "эффективны", но "иногда недостаточны с учетом усиления угрозы".

Теперь законопроект рассмотрит Сенат в мае.

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Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью для телемарафона "Единые новости" заявил, что Франция готова к любой возможной агрессии со стороны России, ведь "кремлевский режим слетел с колес".