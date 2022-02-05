3000 американских военных направляются в Восточную Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент Америки усилил военную мощь Америки в надежде сдержать вторжение России в Украину, объявив на этой неделе, что 3000 американских военных направляются в Восточную Европу. Об этом пишет издание The New Yourk Times, сообщает УНН.
Детали
Оппозиция президента о введении американских войск в Украину отражает настроения настороженного Вашингтона, а также беспокойство по поводу ядерного арсенала России.
Цитата
“Войска будут поддерживать страны НАТО, а не защищать саму Украину, которая не является членом альянса, хоть президент России Владимир Путин и наращивает военные силы вблизи границ своего соседа”, — говорится в сообщении.
И чтобы не возникло недоразумений, Байден неоднократно давал понять, что не намерен посылать американские войска в Украину. Во время кризисов национальной безопасности президенты часто выдают загадочное предупреждение, что “все варианты есть на столе”. Но в начале декабря американский лидер четко сказал, что “военный вариант не рассматривается”.
“Никаких американских войск в Украине не будет”, — повторил Джо Байден журналистам в прошлом месяце.
Его мысли также несомненно основываются на страшной реальности российского ядерного запаса в 4500 боеголовок, которые, по словам экспертов, Москва быстро использует, по крайней мере в ограниченных масштабах, в любой проигрышной борьбе с Западом.
Такая позиция смутила некоторых российских “ястребов”, которые считают держать Путина в догадках о намерениях Америки — и даже некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны быть готовы к войне за Украину.
Напомним
В Киев прибыл уже 8-й самолет, который привез 86 тонн груза с боеприпасами из США.