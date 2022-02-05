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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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3000 американських військових прямують до Східної Європи

3000 американських військових прямують до Східної Європи

Київ • УНН

 • 23164 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент Америки посилив військову міць Америки в надії стримати вторгнення Росії в Україну, оголосивши цього тижня, що 3000 американських військових прямують до Східної Європи. Про це пише видання The New Yourk Times, повідомляє УНН.

Деталі

Опозиція президента щодо введення американських військ в Україну відображає настрої настороженого Вашингтона, а також занепокоєння щодо ядерного арсеналу Росії.

Цитата

“Війська будуть підтримувати країни НАТО, а не захищати саму Україну, яка не є членом альянсу, хоч президент Росії Володимир Путін нарощує військові сили поблизу кордонів свого сусіда”, — йдеться у повідомленні.

І щоб не виникло непорозумінь, Байден неодноразово давав зрозуміти, що не має наміру посилати американські війська в Україну. Під час криз національної безпеки президенти часто видають загадкове попередження, що “всі варіанти є на столі”. Але на початку грудня американський лідер чітко сказав, що військовий варіант “не розглядається”.

“Ніяких американських військ в Україну не буде”, — повторив Джо Байден журналістам минулого місяця.

Його думки також безсумнівно ґрунтуються на страшній реальності російського ядерного запасу в 4500 боєголовок, які, за словами експертів, Москва швидко використає, принаймні в обмежених масштабах, у будь-якій програшній боротьбі із Заходом.

Така позиція збентежила деяких російських “яструбів”, які вважають тримати Путіна у здогадах про наміри Америки — і навіть деякі кажуть, що Сполучені Штати повинні бути готові до війни за Україну.

Нагадаємо

До Києва прибув уже 8-й літак, який привіз 86 тонн вантажу із боєприпасами із США.

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