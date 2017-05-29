Немецкий игрок НБА Д.Шредер сыграет на Евробаскете-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Разыгрывающий защитник “Атланты Хокс” Деннис Шредер принял решение сыграть на Евробаскете-2017 в составе сборной Германии, информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Последний раз защитник выступал за национальную команду в 2015 году. Тогда Германия заняла на Евробаскете 18 место из 24 команд-участниц.
Отметим, что в этом сезоне разыгрывающий набирал по 17,9 очка и делал по 6,3 результативных паса за 32 минуты в среднем за игру регулярного чемпионата НБА, а также записывал на свой счет по 24,7 очка и 7,7 передачи за 35 минут в плей-офф.
Заметим, что Д.Шредер был заметным игроком Ассоциации, ведь по итогам регулярного чемпионата занял 41 место по результативности, вошел в топ-16 по передачам, а в плей-офф занял 5-е место среди всех баскетболистов по передачам в среднем.
Добавим, что сборная Германии — один из соперников сборной Украины по групповому этапу Евробаскета-2017. Также команда Евгения Мурзина сыграет против Израиля, Литвы, Италии и Грузии.
Как сообщал УНН, центровой “Финикса” Алексей Лень проявлял желание выступить за “желто-синих” на Евробаскете-2017.