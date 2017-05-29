Німецький гравець НБА Д.Шрьодер зіграє на Євробаскеті-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Розігруючий захисник “Атланти Хокс” Денніс Шрьодер прийняв рішення зіграти на Євробаскеті-2017 у складі збірної Німеччини, інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Останній раз захисник виступав за національну команду в 2015 році. Тоді Німеччина посіла на Євробаскеті 18 місце з 24 команд-учасниць.
Відзначимо, що у цьому сезоні розігруючий набирав по 17,9 очка і робив по 6,3 результативних паси за 32 хвилини в середньому за гру регулярного чемпіонату НБА, а також записував на свій рахунок по 24,7 очка і 7,7 передачі за 35 хвилин в плей-оф.
Зауважимо, що Д.Шрьодер був помітним гравцем Асоціації, адже за підсумками регулярного чемпіонату посів 41 сходинку за результативністю, увійшов до топ-16 за передачами, а в плей-оф посів 5-те місце серед усіх баскетболістів за відданими передачами в середньому.
Додамо, що збірна Німеччини — один із суперників збірної України по груповому етапу Євробаскету-2017. Також команда Євгена Мурзіна зіграє проти Ізраїлю, Литви, Італії та Грузії.
Як повідомляв УНН, центровий “Фініксу” Олексій Лень виявляв бажання виступити за “жовто-блакитних” на Євробаскеті-2017.