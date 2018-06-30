Немецкие болельщики раньше запланированного покидают РФ и сдают билеты на игры плей-офф ЧМ

В среду в Казани сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:2. Немцы заняли четвертое место в группе F и не смогли выйти в плей-офф впервые в истории. Ранее они проиграли мексиканцам со счетом 0:1 и победили шведов (2:1).

Многим болельщикам пришлось менять планы на ближайшие две недели, многие в срочном порядке возвращаются домой. Об этом свидетельствует тот факт, что рейсы из Москвы в Германию на ближайшие выходные переполнены. Немецкие болельщики рассчитывали на успешное выступление своей сборной и покупали билеты на поздние стадии плей-офф, теперь им приходится возвращать их.

В ФИФА напомнили, что всего болельщики из Германии приобрели около 70 тысяч билетов на матчи чемпионата мира. “Платформа перепродажи билетов ФИФА открыта до 15 июля, советуем болельщикам следить за поступлением билетов. Что касается количества билетов, которые будут возвращены болельщиками той или иной команды, то нам сложно давать здесь какие-то прогнозы”, — сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

О том, что немцы сдают свои билеты, можно судить по официальному сайту ФИФА. По состоянию на утро субботы доступны билеты первой категории на матч Швеция — Швейцария в Санкт-Петербурге. Именно сборная Швеции заняла первое место в группе со сборной Германии, соответственно, изначально матч победителя этого квартета был в планах немецких болельщиков.

Как сообщал УНН, шведские власти отказались от бойкота ЧМ в России после успеха сборной.