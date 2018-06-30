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Німецькі вболівальники раніше запланованого залишають РФ і здають квитки на ігри плей-офф ЧС-2018

Німецькі вболівальники раніше запланованого залишають РФ і здають квитки на ігри плей-офф ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Вболівальники збірної Німеччини з футболу після вильоту національної команди з чемпіонату світу раніше запланованого залишають Росію і здають квитки на матчі плей-офф турніру. Здані квитки можна придбати на сайті Міжнародної федерації футболу (ФІФА), передає УНН.

У середу в Казані збірна Німеччини програла команді Південної Кореї в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу з рахунком 0:2. Німці зайняли четверте місце в групі F і не змогли вийти в плей-офф вперше в історії. Раніше вони програли мексиканцям з рахунком 0:1 і перемогли шведів (2:1).

Багатьом уболівальникам довелося змінювати плани на найближчі два тижні, багато в терміновому порядку повертаються додому. Про це свідчить той факт, що рейси з Москви до Німеччини на найближчі вихідні переповнені. Німецькі вболівальники розраховували на успішний виступ своєї збірної і купували квитки на пізніші стадії плей-офф, тепер їм доводиться повертати їх.

У ФІФА нагадали, що всього вболівальники з Німеччини придбали близько 70 тисяч квитків на матчі чемпіонату світу. “Платформа перепродажу квитків ФІФА буде відкритою до 15 липня, радимо вболівальникам стежити за надходженням квитків. Що стосується кількості квитків, які будуть повернуті вболівальниками тієї чи іншої команди, то нам складно давати тут якісь прогнози”, — повідомили в прес-службі організації.

Про те, що німці здають свої квитки, можна судити по офіційному сайту ФІФА. Станом на ранок суботи доступні квитки першої категорії на матч Швеція — Швейцарія в Санкт-Петербурзі. Саме збірна Швеції зайняла перше місце в групі зі збірною Німеччини, відповідно, спочатку матч переможця цього квартету був в планах німецьких уболівальників.

Як повідомляв УНН, шведська влада відмовилася від бойкоту ЧС в Росії після успіху збірної.

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