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Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока-2"

Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 20897 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe требует от суда Гамбурга отменить решение регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство "Северного потока-2" в водах ФРГ. Об этом говорится в пресс-релизе Deutsche Umwelthilfe, пишет УНН.

Цитата:

"Deutsche Umwelthilfe (DUH) сегодня подала иск против ускоренного строительства "Северного потока-2". Иск в Административный суд Гамбурга направлен против разрешения на строительные работы… Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH). Ранее BSH отклонило возражение DUH против утверждения дальнейшего строительства и отбросило аргументы в отношении политики в области окружающей среды и климата", - говорится в сообщении.

Что было ранее

Сообщалось, что немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe намерена опротестовать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) о выдаче разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ до конца мая.

Ранее в январе 2021 года BSH выдало разрешение на строительство трубопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ до конца мая. Как отмечается, речь идет о работах по прокладке труб в немецкой исключительной экономической зоне, общая протяженность участка - около 30 км.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Кроме примерно 30 км в водах Германии осталось проложить еще 120 км трубопровода в водах Дании.

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