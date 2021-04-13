Німецькі екологи подали позов проти будівництва "Північного потоку-2"

Цитата:

“Deutsche Umwelthilfe (DUH) сьогодні подала позов проти прискореного будівництва ”Північного потоку — 2“. Позов до Адміністративного суду Гамбурга спрямований проти дозволу на будівельні роботи... Федеральним відомством щодо судноплавства і гідрографії (BSH). Раніше BSH відхилило заперечення DUH проти затвердження подальшого будівництва і відкинуло аргументи щодо політики в галузі навколишнього середовища і клімату”, - йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Повідомлялося, що німецька екологічна організація Deutsche Umwelthilfe має намір опротестувати рішення Федерального відомства щодо судноплавства і гідрографії (BSH) про видачу дозволу на будівництво трубопроводу “Північний потік-2” в водах ФРН до кінця травня.

Раніше в січні 2021 року BSH видало дозвіл на будівництво трубопроводу “Північний потік-2” в водах ФРН до кінця травня. Як зазначається, йдеться про роботи з прокладання труб у німецькій виключній економічній зоні, загальна протяжність ділянки — близько 30 км.

Проект “Північний потік-2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Окрім приблизно 30 км в водах Німеччини залишилося прокласти ще 120 км трубопроводу в водах Данії.