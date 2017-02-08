Немецкая овчарка загрызла 4-летнего мальчика в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Харьковской области немецкая овчарка покусала четырехлетнего ребенка. В результате малыш получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался в больнице. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Харьковской области, сообщает УНН.
ЧП произошло сегодня, 8 февраля, в поселке Андреевка Балаклейского района. Соседский пес вырвался из вольера и напал на ребенка во дворе его дома.
Мать рассказала, что всего на несколько минут оставила без присмотра своего четырехлетнего сына, который вышел поиграть во дворе.
Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти мальчика медикам не удалось.
Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
По этому факту возбуждено уголовное производство по правовой квалификацией п. 2 ч. 2 ст. 115 (несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал УНН, собака в Хмельницком напала на гражданина Турции.