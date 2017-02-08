Німецька вівчарка загризла 4-річного хлопчика на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. На Харківщині німецька вівчарка покусала чотирирічну дитину. В результаті малюк отримав травми, не сумісні із життям, він помер у лікарні. Про це проінформували у відділі комунікації поліції Харківської області, повідомляє УНН.
Надзвичайна подія сталася сьогодні, 8 лютого, в селищі Андріївка Балаклійського району. Сусідський пес вирвався з вольєра і напав на дитину у дворі його будинку.
Мати розповіла, що лише на кілька хвилин залишила без нагляду свого чотирирічного сина, який вийшов пограти у дворі.
Дитину у тяжкому стані було доставлено до лікарні, проте врятувати хлопчика медикам не вдалося.
Наразі усі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за правовою кваліфікацією п. 2 ч. 2 ст. 115 (нещасний випадок) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, собака у Хмельницькому напала на громадянина Туреччини.