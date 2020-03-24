Германия начала принимать больных COVID-19 из Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В ночь на вторник, 24 марта, в аэропорт "Лейпциг-Галле" прибыл самолет итальянских ВВС с восемью итальянскими больными COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Накануне в ФРГ согласились по просьбе правительства Италии принять на лечение итальянцев, больных вызванной новым коронавирусом болезнью COVID-19", - пишет издание.
Так, глава правительства немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер согласился разместить больных в больницах Дрездена и Лейпцига, которые сообщили о наличии ресурсов и готовности принять дополнительных пациентов.
Отмечается, что в Саксонии по состоянию на понедельник, было зафиксировано 865 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли от вызванной им болезни.
Напомним, на 5:50 вторника, в мире 381 293 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 101 344 человека, умерших 16572 человека.