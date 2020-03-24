Германия начала принимать больных COVID-19 из Италии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101506 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104785 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106786 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105674 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114466 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101118 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105502 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106700 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131606 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130461 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Германия начала принимать больных COVID-19 из Италии

Германия начала принимать больных COVID-19 из Италии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В ночь на вторник, 24 марта, в аэропорт "Лейпциг-Галле" прибыл самолет итальянских ВВС с восемью итальянскими больными COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Накануне в ФРГ согласились по просьбе правительства Италии принять на лечение итальянцев, больных вызванной новым коронавирусом болезнью COVID-19", - пишет издание.

Так, глава правительства немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер согласился разместить больных в больницах Дрездена и Лейпцига, которые сообщили о наличии ресурсов и готовности принять дополнительных пациентов.

Отмечается, что в Саксонии по состоянию на понедельник, было зафиксировано 865 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли от вызванной им болезни.

Напомним, на 5:50 вторника, в мире 381 293 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 101 344 человека, умерших 16572 человека.

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