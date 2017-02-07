Германия и Польша имеют общую позицию относительно ситуации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Польши Андэй Дуда и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Варшаве выразили обеспокоенность обострением конфликта на востоке Украины, и считают, что нельзя соглашаться с аннексией Крыма Россией. Об этом сообщил государственный секретарь в канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Во время встречи в Варшаве лидеры Польши и Германии обсудили трансатлантические отношения, будущее Европейского Союза и конфликт в Украине.
"Переговоры касались конфликта в Украине и перспектив его урегулирования", - сообщил К.Щерський.
А.Меркель и А.Дуда выразили обеспокоенность обострением конфликта на востоке Украины и считают, что нельзя соглашаться с аннексией Крыма Россией.
"Надо восстановить порядок, основанный на соблюдении международного права", - сказал Кшиштоф Щерський.
По его словам, Берлин и Варшава сходятся во мнении по украинскому вопросу, лидеры убеждены, что "нельзя позволить длительное санкционирование агрессии против суверенного государства".
"Нельзя соглашаться с возвращением к обычному сотрудничеству "business as usual" после того, что произошло в Украине, пока конфликт не будет урегулирован, а международный порядок, что опираться на международное право в Украине, восстановлен", - подчеркнул К.Щерский.
Он отметил, что президент Дуда и канцлер Германии говорили о том, как "сохранить неразрывность трансатлантической связи, ценного и важного как для польских, так и немецких интересов". Лидеры беседовали тоже о том, как развивать сотрудничество с США после выбора нового президента этой страны.
Напомним, Ангела Меркель во время визита в Варшаву заявила, что снимать санкции с РФ еще рано, так как положение дел на востоке Украины неудовлетворительное.