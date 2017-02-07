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Німеччина і Польща мають спільну позицію щодо ситуації в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Польщі Андей Дуда та канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі у Варшаві висловили стурбованість загостренням конфлікту на сході України, та вважають, що не можна погоджуватися із анексією Криму Росією. Про це повідомив державний секретар у Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

Німеччина і Польща мають спільну позицію щодо ситуації в Україні

Під час зустрічі у Варшаві лідери Польщі та Німеччини обговорили трансатлантичні відносини, майбутнє Європейського Союзу та конфлікт в Україні.

“Перемовини стосувалися конфлікту в Україні та перспектив його врегулювання”, — поінформував К.Щерський.

А.Меркель та А.Дуда висловили стурбованість загостренням конфлікту на сході України та вважають, що не можна погоджуватися із анексією Криму Росією.

“Треба відновити лад, що базуватиметься на дотриманні міжнародного права”, — сказав Кшиштоф Щерський.

За його словами, Берлін та Варшава сходяться у думці щодо українського питання, лідери переконані, що “не можна дозволити тривале санкціонування агресії проти суверенної держави”.

“Не можна погоджуватися із поверненням до звичайної співпраці „business as usual“ після того, що сталося в Україні, поки конфлікт не буде врегульовано, а міжнародний лад, що опиратиметься на міжнародному праві в Україні, відновлено”, — підкреслив К.Щерський.

Він наголосив, що президент Дуда та канцлер Німеччини розмовляли про те, як “зберегти нерозривність трансатлантичного зв’язку, цінного та важливого як для польських, так і німецьких інтересів”. Лідери бесідували теж про те, як розвивати співпрацю з США після вибору нового президента цієї країни.

Нагадаємо, Ангела Меркель під час візиту до Варшави заявила, що знімати санкції з РФ ще рано, тому що стан справ на сході України незадовільне.

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