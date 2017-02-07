Німеччина і Польща мають спільну позицію щодо ситуації в Україні

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Польщі Андей Дуда та канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі у Варшаві висловили стурбованість загостренням конфлікту на сході України, та вважають, що не можна погоджуватися із анексією Криму Росією. Про це повідомив державний секретар у Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.