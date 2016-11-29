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Германия и Франция поддержали требование Украины о немедленном освобождении заложников - П.Климкин

Киев • УНН

 • 8458 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Главы министерств иностранных дел Германии и Франции поддержали Украину в требовании немедленного освобождения заложников. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин по итогам встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Минске, передает УНН.

Германия и Франция поддержали требование Украины о немедленном освобождении заложников - П.Климкин

"Второй момент, это немедленное, на чем мы настаивали, и Франк-Вальтер (Штайнмайер) и Жан-Марк (Эро) нас в этом поддержали, освобождение заложников. Немедленно, чтобы мы достигли хоть первых договоренностей на следующей неделе здесь в Минске, и чтобы хотя бы до Рождества, конечно, очень важно, чтобы мы этого достигли раньше, у нас в этом был какой-то реальный прогресс", - подчеркнул министр.

Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Минске закончилась.

В переговорах в Минске кроме министров также участвовали глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, его заместитель Александр Хуг и спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группы Мартин Сайдик.

О проведении встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" до конца ноября договорились 19 октября в Берлине президенты России, Франции, Украины - Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.

Предполагалось, что главы МИД примут дорожную карту по урегулированию на Донбассе.

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