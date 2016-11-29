Німеччина і Франція підтримали вимогу України щодо негайного звільнення заручників – П.Клімкін

"Другий момент, це негайне, на чому ми наполягали, і Франк-Вальтер (Штайнмаєр) і Жан-Марк (Еро) нас в цьому підтримали, звільнення заручників. Негайно, щоб ми досягли хоч перших домовленостей наступного тижня тут у Мінську, і щоб хоча б до Різдва, звичайно, дуже важливо, щоб ми цього досягнули раніше, у нас в цьому був якийсь реальний прогрес", - наголосив міністр.

Нагадаємо, зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у Мінську завершилася.

У переговорах у Мінську крім міністрів також брали участь голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан, його заступник Олександр Хуг і спецпредставник голови ОБСЄ в Контактної групи Мартін Сайдік.

Про проведення зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" до кінця листопада домовилися 19 жовтня в Берліні президенти Росії, Франції, України - Володимир Путін, Франсуа Олланд, Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Передбачалося, що глави МЗС схвалять дорожню карту щодо врегулювання на Донбасі.