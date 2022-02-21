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Германия готовит гуманитарную помощь для беженцев из Украины

Германия готовит гуманитарную помощь для беженцев из Украины

Киев • УНН

 • 349859 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Германия готовится оказать гуманитарную помощь всем беженцам, которые убегут из Украины в соседние страны, сообщила министр внутренних дел Нэнси Фаезер. Ее слова приводит агентство dpa, передает УНН.

Детали

Подготовка Германии направлена прежде всего на страны, граничащие с Украиной, такие как Польша и Румыния, сказала Фаезер во время участия в европейской конференции по миграции в Вене.

"Но если беженцы попадают в нашу страну, то, конечно, и для них", - добавила министр.

Добавим

В Берлине на этом этапе не ожидают большого притока украинских беженцев в Германию. Представитель МВД ФРГ заявил, что пока нет признаков, которые бы говорили о возможности подобной динамики. Однако в ведомстве очень внимательно наблюдают за ситуацией совместно с Еврокомиссией и федеральным правительством.

Еврокомиссия также готовится к возможному наплыву беженцев из Украины в ЕС в случае российского вторжения.

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