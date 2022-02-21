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Німеччина готує гуманітарну допомогу для біженців із України

Німеччина готує гуманітарну допомогу для біженців із України

Київ • УНН

 • 349861 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Німеччина готується надати гуманітарну допомогу всім біженцям, які втечуть з України до сусідніх країн, повідомила міністр внутрішніх справ Ненсі Фаезер. ЇЇ слова наводить агенство dpa, передає УНН.

Деталі

Підготовка Німеччини спрямована насамперед на країни, що межують з Україною, такі як Польща та Румунія, сказала Фаезер під час участі у європейській конференції з міграції у Відні.

"Але якщо біженці потрапляють до нашої країни, то, звісно, і для них", - додала міністр.

Додамо

У Берліні на цьому етапі не очікують великого припливу українських біженців до Німеччини. Представник МВС ФРН заявив, що поки що немає ознак, які б говорили про можливість подібної динаміки. Проте у відомстві дуже уважно спостерігають за ситуацією – спільно з Єврокомісією та федеральним урядом.

Єврокомісія також готується до можливого напливу біженців з України в ЄС у разі російського вторгнення.

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