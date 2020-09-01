Никто никому не отдаст Укрзализныцю - Криклий

"Самым большим нашим вызовом будет железная дорога. Там долго существовала клановость, дублирование функций, которые "сосут" деньги. Будем оптимизировать. Когда говорят, что будут увольнять людей - это не так. Никто не будет трогать машинистов или работников депо, надо, прежде всего, увольнять административный персонал", - рассказал он.

Также Криклий добавил, что даже речи не идет о приватизации Укрзализныци.

"Никто не говорил и не говорит о том, чтобы железную дорогу кому-то отдавать. Мы не можем отдавать конкуренту железную дорогу в управление. Они смогут влиять на географию того, как будет происходить транзит. Это все равно, что отдать РЖД. Но, абстрагируясь от стран и флагов, для нас в любом случае это конкуренты, и отдавать конкурентам - значит быть в зависимости", - подчеркнул он.

Министр заверил, что даже если в акционерное общество УЗ войдет другая компания, она все равно не сможет получить контроль над Укрзализныцей - только дивиденды, что является одним из эффективных путей увеличения капитализации железной дороги.

Напомним, новый глава Укрзализныци Владимир Жмак рассказал, кого будут увольнять.