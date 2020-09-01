Ніхто нікому не віддасть Укрзалізницю — Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Укрзалізницю оптимізують, розділять, але залишать у власності держави. Про це в інтерв’ю УНН розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Найбільшим нашим викликом буде залізниця. Там довго існувала клановість, дублювання функцій, які "смокчуть" гроші. Будемо оптимізовувати. Коли говорять, що будуть звільняти людей — це не так. Ніхто не буде чіпати машиністів або працівників депо, треба, передусім, звільняти адміністративний персонал", — розповів він.
Також Криклій додав, що навіть мови не йде про приватизацію Укрзалізниці.
"Ніхто не говорив і не говорить про те, щоб залізницю комусь віддавати. Ми не можемо віддавати конкуренту залізницю в управління. Вони ж зможуть впливати на географію того, як буде відбуватися транзит. Це все одно, що віддати російській залізниці. Але, абстрагуючись від країн і прапорів, для нас у будь-якому випадку це конкуренти, і віддавати конкурентам — означає бути у залежності", — наголосив він.
Міністр запевнив, що навіть якщо в акціонерне товариство УЗ ввійде інша компанія, вона все одно не зможе отримати контроль над Укрзалізницею — лише дивіденди, що є одним з ефективних шляхів збільшення капіталізації залізниці.
Нагадаємо, новий глава Укрзалізниці Володимир Жмак розповів, кого будуть звільняти.