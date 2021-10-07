Нигерия обнародовала рекордный бюджет на 2022 год

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 109451 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 119743 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106112 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 105265 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 133784 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120755 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159705 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143129 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179537 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172939 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 54245 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 67792 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 39863 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 81539 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 52529 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 119745 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 133785 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 301959 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 268840 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 253706 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 109457 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 119910 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 159706 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 117747 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117364 просмотра
Актуальное
Нигерия обнародовала рекордный бюджет на 2022 год

Нигерия обнародовала рекордный бюджет на 2022 год

Киев  •  УНН

 • 41489 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В четверг президент Нигерии обнародовал рекордный бюджет в 16,39 триллиона найр (39,8 миллиарда долларов) на 2022 год с прогнозируемым ростом государственных расходов на 25%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам президента Нигерии Мухаммаду Бухари, план для наиболее густонаселенной страны и крупнейшего экспортера нефти в Африке предусматривает добычу нефти в размере 1,88 миллиона баррелей в день и цену на нефть в 57 долларов за баррель. Дефицит возрастет до 6,26 триллиона найр, или 3,39% ВВП, в основном за счет новых заимствований и приватизации.

"Некоторые выразили озабоченность по поводу того, что мы прибегаем к займам для финансирования наших бюджетных дефицитов. Они справедливо обеспокоены. Однако мы считаем, что уровень долга федерального правительства все еще находится в приемлемых пределах. Маловероятно, что наше восстановление после каждой из двух рецессий могло бы расти так же быстро без устойчивых государственных расходов, финансируемых за счет долга", - сообщил Бухаре, имея в виду рецессию 2016 года и кризис 2020 года, вызванный COVID-19.

Бухари подтвердил ранее опубликованный прогноз роста ВВП на 2022 год на уровне 4,2% и прогноз инфляции на уровне 13%.

"Наша цель в среднесрочной перспективе - увеличить отношение доходов к ВВП с 8% в настоящее время до 15% к 2025 году. При таком уровне доходов соотношение объема обслуживания и доходов перестанет вызывать беспокойство", - сказал он.

Дополнение

Нигерия приняла ряд рекордных бюджетов с тех пор, как Бухари пришел к власти в 2015 году. Пандемия усилила проблемы с доходами в стране.

Богатая нефтью Нигерия долгое время страдала от политической нестабильности, коррупции, неразвитой инфраструктуры и плохого управления экономикой. Бывшие военные правители Нигерии не смогли диверсифицировать экономику, чтобы избавить страну от полной зависимости от нефтяного сектора, который давал до 95% валютных доходов и обеспечивал 80% доходной части государственного бюджета. В связи с этим гражданское правительство было вынуждено пойти на новые меры, в частности - приватизацию крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны, и отменило регулирование властью цен на многие товары, включая нефтепродукты, доверившись рыночному механизму их определения.

Экономика Нигерии является крупнейшей в Африке по размеру ВВП. Однако, 70% населения живет за чертой бедности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы