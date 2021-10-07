Нигерия обнародовала рекордный бюджет на 2022 год

Детали

По словам президента Нигерии Мухаммаду Бухари, план для наиболее густонаселенной страны и крупнейшего экспортера нефти в Африке предусматривает добычу нефти в размере 1,88 миллиона баррелей в день и цену на нефть в 57 долларов за баррель. Дефицит возрастет до 6,26 триллиона найр, или 3,39% ВВП, в основном за счет новых заимствований и приватизации.

"Некоторые выразили озабоченность по поводу того, что мы прибегаем к займам для финансирования наших бюджетных дефицитов. Они справедливо обеспокоены. Однако мы считаем, что уровень долга федерального правительства все еще находится в приемлемых пределах. Маловероятно, что наше восстановление после каждой из двух рецессий могло бы расти так же быстро без устойчивых государственных расходов, финансируемых за счет долга", - сообщил Бухаре, имея в виду рецессию 2016 года и кризис 2020 года, вызванный COVID-19.

Бухари подтвердил ранее опубликованный прогноз роста ВВП на 2022 год на уровне 4,2% и прогноз инфляции на уровне 13%.

"Наша цель в среднесрочной перспективе - увеличить отношение доходов к ВВП с 8% в настоящее время до 15% к 2025 году. При таком уровне доходов соотношение объема обслуживания и доходов перестанет вызывать беспокойство", - сказал он.

Дополнение

Нигерия приняла ряд рекордных бюджетов с тех пор, как Бухари пришел к власти в 2015 году. Пандемия усилила проблемы с доходами в стране.

Богатая нефтью Нигерия долгое время страдала от политической нестабильности, коррупции, неразвитой инфраструктуры и плохого управления экономикой. Бывшие военные правители Нигерии не смогли диверсифицировать экономику, чтобы избавить страну от полной зависимости от нефтяного сектора, который давал до 95% валютных доходов и обеспечивал 80% доходной части государственного бюджета. В связи с этим гражданское правительство было вынуждено пойти на новые меры, в частности - приватизацию крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны, и отменило регулирование властью цен на многие товары, включая нефтепродукты, доверившись рыночному механизму их определения.

Экономика Нигерии является крупнейшей в Африке по размеру ВВП. Однако, 70% населения живет за чертой бедности.