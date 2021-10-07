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Нігерія оприлюднила рекордний бюджет на 2022 рік

Нігерія оприлюднила рекордний бюджет на 2022 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У четвер президент Нігерії оприлюднив рекордний бюджет у 16,39 трильйона найр (39,8 мільярда доларів) на 2022 рік з прогнозованим зростанням державних витрат на 25%. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами президента Нігерії Мухаммаду Бухарі, план для найбільш густонаселеної країни і найбільшого експортера нафти в Африці передбачає видобуток нафти в розмірі 1,88 мільйона барелів на день і ціну на нафту в 57 доларів за барель. Дефіцит зросте до 6,26 трильйона найр, або 3,39% ВВП, в основному за рахунок нових запозичень і приватизації.

"Деякі висловили заклопотаність з приводу того, що ми вдаємося до позик для фінансування наших бюджетних дефіцитів. Вони справедливо стурбовані. Однак ми вважаємо, що рівень боргу федерального уряду все ще перебуває в прийнятних межах. Малоймовірно, що наше відновлення після кожної з двох рецесій могло б рости так само швидко без стійких державних витрат, що фінансуються за рахунок боргу", - повідомив Бухарі, маючи на увазі рецесію 2016 року й кризу 2020 року, викликану COVID-19.

Бухарі підтвердив раніше опублікований прогноз зростання ВВП на 2022 рік на рівні 4,2% і прогноз інфляції на рівні 13%.

"Наша мета в середньостроковій перспективі - збільшити відношення доходів до ВВП з 8% в даний час до 15% до 2025 року. При такому рівні доходів співвідношення обсягу обслуговування і доходів перестане викликати занепокоєння", - сказав він.

Доповнення

Нігерія прийняла ряд рекордних бюджетів з тих пір, як Бухарі прийшов до влади в 2015 році. Пандемія посилила проблеми з доходами в країні.

Багата нафтою, Нігерія довгий час страждала від політичної нестабільності, корупції, нерозвиненої інфраструктури і поганого управління економікою. Колишні військові правителі Нігерії не змогли диверсифікувати економіку, щоб позбавити країну від її повної залежності від нафтового сектора, який давав до 95% валютних доходів і забезпечував 80% дохідної частини державного бюджету. У зв'язку з цим цивільний уряд був змушений піти на нові заходи, зокрема - приватизацію найбільших нафтопереробних підприємств країни, і скасував регулювання владою цін на багато товарів, включаючи нафтопродукти, довірившись ринковому механізму їх визначення.

Економіка Нігерії є найбільшою в Африці за розміром ВВП. Проте, 70% населення живе за межею бідності.

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