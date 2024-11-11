Нидерланды введут контроль на сухопутной границе

С 9 декабря Нидерланды введут контроль на своих сухопутных границах, которые проходят с соседними странами Шенгенской зоны. Об этом со ссылкой на заявление Министерства миграции сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что контроль введут для некоторых рейсов из Шенгенской зоны.

Эти меры продлятся шесть месяцев и являются частью мер по ограничению миграции, предложенного правой коалицией во главе с антимусульманской националистической партией PVV Герта Вилдерса.

Напомним

Ряд стран Шенгенской зоны временно восстановили пограничный контроль из-за роста миграции и угрозы безопасности. Причинами называют давление на систему приема беженцев, терроризм и последствия войны в Украине.

Шенгенские правила допускают это "в качестве крайней меры" для предотвращения серьезных угроз внутренней безопасности и государственной политике.