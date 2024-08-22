Ни о каких ударах по правительственным объектам в Киеве в ближайшее время посольство США не сообщало - ЦПД при СНБО
Киев • УНН
ЦПД при СНБО опроверг фейковую информацию о предупреждении посольства США об атаках на правительственные объекты в Киеве. Посольство лишь предупредило о повышенном риске ударов по всей Украине ко Дню Независимости.
Распространенная информация некоторыми украинскими телеграм-каналами со ссылкой на Посольство США в Украине, что в ближайшее время рф готовит атаку на правительственные объекты в Киеве не соответствует действительности. Призывов покинуть гражданам Америки Украину также не было.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.
Некоторые украинские телеграм-каналы распространили сообщения со ссылкой на Посольство США в Украине, что в ближайшее время рф готовит атаку на правительственные объекты в Киеве, в связи с чем США якобы призывают своих граждан срочно покинуть Украину. Эти сообщения сразу начали распространять и российские пропагандистские ресурсы
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что на самом деле эта информация является искаженной и не в полной мере соответствует действительности, ведь ТГ-каналы ссылались на одно из сообщений Посольства США от 2022 года.
На самом деле 21 августа 2024 года Посольство США в Украине обнародовало предупреждение, что «в течение следующих нескольких дней и до выходных существует повышенный риск как ночных, так и дневных российских беспилотных и ракетных атак по всей Украине в связи с Днем Независимости Украины 24 августа
Отмечается, что гражданам США рекомендовали следить за сообщениями местных СМИ, выяснить места расположения укрытий и спрятаться там в случае объявления воздушной тревоги.
«Ни о каких ударах по правительственным объектам и рекомендации покинуть Украину в сообщении Посольства США речь не идет. Опасность вражеских ракетных и дроновых ударов по Киеву и другим населенным пунктам Украины существует постоянно, независимо от праздничных дней и «круглых дат», - отметили в ЦПД.
Боррель закликав партнерів України зняти обмеження на удари по території рф21 августа 2024, 16:32 • 22055 просмотров