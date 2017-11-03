Несмотря на сложные переговоры, Меркель верит в создание коалиции "Ямайка"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50749 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117872 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103651 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106411 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105350 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94914 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104294 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102204 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143435 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Несмотря на сложные переговоры, Меркель верит в создание коалиции "Ямайка"

Несмотря на сложные переговоры, Меркель верит в создание коалиции "Ямайка"

Киев  •  УНН

 • 9633 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Несмотря на многочисленные разногласия между потенциальными участниками коалиции, канцлер Ангела Меркель верит, что коалиция "Ямайка" все же будет создана, передает УНН со ссылкой на DW.

Сообщается, что первая фаза "зондирующих" переговоров о создании коалиции "Ямайка" в Германии завершается. Ангела Меркель уверена в конечном успехе переговоров, но признает, что дальнейшие дискуссии будут сложными.

При этом она добавила, что впереди у будущих коалиционных партнеров - блока ХДС/ХСС, Свободной демократической партии (СвДП) и Зеленых - еще "сложные дискуссии".

Отмечается, что участники переговоров обсудили 12 запланированных тематических блоков. До сих пор самыми сложными темами, где зафиксировано сильные разногласия между потенциальными участниками коалиции, были миграционная политика, защита окружающей среды и развитие автомобильной промышленности.

Как сообщал УНН, 27 октября в Германии представители ХДС/ХСС, СвДП и Зеленых решили отложить дальнейшие коалиционные переговоры по созданию так называемой совместной коалиции "Ямайка" до следующей недели.

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