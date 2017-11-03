Несмотря на сложные переговоры, Меркель верит в создание коалиции "Ямайка"

Сообщается, что первая фаза "зондирующих" переговоров о создании коалиции "Ямайка" в Германии завершается. Ангела Меркель уверена в конечном успехе переговоров, но признает, что дальнейшие дискуссии будут сложными.

При этом она добавила, что впереди у будущих коалиционных партнеров - блока ХДС/ХСС, Свободной демократической партии (СвДП) и Зеленых - еще "сложные дискуссии".

Отмечается, что участники переговоров обсудили 12 запланированных тематических блоков. До сих пор самыми сложными темами, где зафиксировано сильные разногласия между потенциальными участниками коалиции, были миграционная политика, защита окружающей среды и развитие автомобильной промышленности.

Как сообщал УНН, 27 октября в Германии представители ХДС/ХСС, СвДП и Зеленых решили отложить дальнейшие коалиционные переговоры по созданию так называемой совместной коалиции "Ямайка" до следующей недели.