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Незважаючи на складні переговори, Меркель вірить у створення коаліції "Ямайка"

Київ • УНН

 • 9642 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Попри численні розбіжності між потенційними учасниками коаліції, канцлерка Анґела Меркель вірить, що коаліція "Ямайка" все ж таки буде створена, передає УНН з посиланням на DW.

Повідомляється, що перша фаза "зондувальних" переговорів про створення коаліції "Ямайка" в Німеччині завершується. Анґела Меркель впевнена в кінцевому успіху переговорів, але визнає, що подальші дискусії будуть складними.

 

При цьому вона додала, що попереду в майбутніх коаліційних партнерів - блоку ХДС/ХСС, Вільної демократичної партії (ВДП) та Зелених - ще "складні дискусії". 

Зазначається, що учасники переговорів обговорили 12 запланованих тематичних блоків. Досі найскладнішими темами, де зафіксовано сильні розбіжності між потенційними учасниками коаліції, були міграційна політика, захист довкілля та розвиток автомобільної промисловості.

Як повідомляв УНН, 27 жовтня у Німеччині представники ХДС/ХСС, ВДП і Зелених вирішили відкласти подальші коаліційні переговори щодо створення так званої спільної коаліції "Ямайка" до наступного тижня.

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