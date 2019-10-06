Несмотря на разведение военных сил, полиция будет патрулировать Золотое - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Полиция обеспечивать безопасность граждан в г. Золотое-4 и с. Екатериновка на Донбассе, об этом заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил во время встречи с жителями г. Золотое-4 Попаснянского района, граничащем с оккупированной территорией, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
“Несмотря на анонсированное разведения военных сил на участке вблизи г. Золотое, полицейские продолжат нести службу в г. Золотое-4 и с. Екатериновка”, — указано в сообщении ведомства.
“Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения”, — отметил Вадим Троян.
Также, заместитель председателя НПУ анонсировал в г. Золотое-4 личный прием граждан начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником для решения всех насущных проблем жителей, входящих в компетенцию полиции.
“Мы уже имеем пример успешной работы правоохранителей после разведения войск в стратегическом пгт. Станица Луганская. Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции „Луганск 1“, нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан”, — отметил Вадим Троян.
Кроме этого, во время встречи с председателем Военно-гражданской администрации г. Золотое и с. Екатериновка Вадим Троян обсудил ситуацию с безопасностью в этих населенных пунктах.
Как писал УНН, Зеленский провел совещание по Донбасса на фоне разведения войск.