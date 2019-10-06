Несмотря на разведение военных сил, полиция будет патрулировать Золотое - МВД

КИЕВ. 6 октября. УНН. Полиция обеспечивать безопасность граждан в г. Золотое-4 и с. Екатериновка на Донбассе, об этом заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил во время встречи с жителями г. Золотое-4 Попаснянского района, граничащем с оккупированной территорией, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.