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Несмотря на разведение военных сил, полиция будет патрулировать Золотое - МВД

Киев • УНН

 • 18556 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Полиция обеспечивать безопасность граждан в г. Золотое-4 и с. Екатериновка на Донбассе, об этом заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил во время встречи с жителями г. Золотое-4 Попаснянского района, граничащем с оккупированной территорией, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Несмотря на разведение военных сил, полиция будет патрулировать Золотое - МВД

“Несмотря на анонсированное разведения военных сил на участке вблизи г. Золотое, полицейские продолжат нести службу в г. Золотое-4 и с. Екатериновка”, — указано в сообщении ведомства.

“Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения”, — отметил Вадим Троян.

Также, заместитель председателя НПУ анонсировал в г. Золотое-4 личный прием граждан начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником для решения всех насущных проблем жителей, входящих в компетенцию полиции.

“Мы уже имеем пример успешной работы правоохранителей после разведения войск в стратегическом пгт. Станица Луганская. Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции „Луганск 1“, нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан”, — отметил Вадим Троян.

Кроме этого, во время встречи с председателем Военно-гражданской администрации г. Золотое и с. Екатериновка Вадим Троян обсудил ситуацию с безопасностью в этих населенных пунктах.

Как писал УНН, Зеленский провел совещание по Донбасса на фоне разведения войск.

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