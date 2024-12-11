Незрячего крымского политзаключенного этапировали из оккупированного Крыма в рф - омбудсмен
Киев • УНН
Крымского политзаключенного Александра Сизикова, который имеет инвалидность 1 группы по зрению, этапировали из СИЗО Симферополя в Краснодар. Его незаконно осудили на 17 лет за поддержку крымских мусульман, несмотря на требования защиты освободить по состоянию здоровья.
Крымского политзаключенного Александра Сизикова незаконно этапировали в hоссию несмотря на его инвалидность по зрению. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
"Крымского политзаключенного Александра Сизикова, незаконно осужденного на 17 лет, этапировали из СИЗО Симферополя в Краснодар. Несмотря на требования защиты освободить его из-за инвалидности 1 группы, оккупационная "служба исполнения наказаний" в Крыму отказала", - написал Лубинец.
Он напомнил, что Александр Сизиков потерял зрение в 2009 году из-за ДТП, но продолжал протестовать в поддержку незаконно осужденных крымских мусульман, за что был признан "террористом".
С июля 2020 года он находился под домашним арестом, а 13 сентября 2024 года апелляционный суд рф подтвердил приговор, отказав в освобождении по состоянию здоровья.
"Подчеркну, что россия грубо нарушает международное гуманитарное право, когда незаконно заключает гражданских! Сейчас известно о 218 крымских политзаключенных, незаконно задержанных рф на ВОТ Крыма. По меньшей мере 48 человек нуждаются в немедленной медицинской помощи. Мировое сообщество должно решительно реагировать на действия рф и требовать немедленного освобождения всех незаконно заключенных граждан Украины!" - подчеркнул Лубинец.
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