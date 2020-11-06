Незначительные пробки сковали центр столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Киеве, по состоянию на 8:10, образовались незначительные пробки в центре города, в частности, на проспекте Победы и улице Бассейной. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Вадима Гетьмана, улице Борщаговской. Также из-за ремонтных работ движение транспорта затруднено на проспекте Победы.
Кроме того, пробки заметны на улице Бассейной, улице Сечевых Стрельцов, улице Набережно-Крещатицкой.
На левом берегу Киева движение транспорта затруднено на проспекте Романа Шухевича, Броварском проспекте, проспекте Освободителей, проспекте Соборности, Дарницком шоссе и проспекте Бажана.
Движение на мостах: на Северном мосту движение затруднено из-за ДТП на мосту Метро, мосту Патона и Дарницком движение затруднено в направлении правого берега, Южным мостом можно проехать свободно, но на подъезде с левого берега ведутся ремонтные работы.
Напомним, на 6 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,36 грн/долл.