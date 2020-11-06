Незначні затори скували центр столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Києві, станом на 8:10, утворилися незначні затори в центрі міста, зокрема, на проспекті Перемоги та вулиці Басейній. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Борщагівській. Також через ремонтні роботи рух транспорту ускладнено на проспекті Перемоги.
Окрім того, затори помітні на вулиці Басейній, вулиці Січових Стрільців, вулиці Набережно-Хрещатицькій.
На лівому березі Києва рух транспорту ускладнено на проспекті Романа Шухевича, Броварському проспекті, проспекті Визволителів, проспекті Соборності, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.
Рух на мостах: на Північному мосту рух ускладнено через ДТП, на мосту Метро, мосту Патона та Дарницькому рух ускладнено у напрямку правого берега, Південним мостом можна проїхати вільно, але на під’їзді з лівого берега ведуться ремонтні роботи.
Нагадаємо, на 6 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,36 грн/дол.