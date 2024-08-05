Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что по итогам обследования герба на монументе "Родина-мать" институт Патона выявил "незначительные локальные недостатки", их планируют устранить, заключен договор на дальнейшие испытания, пишет УНН.

Детали

Музей истории Украины во Второй мировой войне, как сообщается, еще осенью 2023 года обратился в Институт электросварки имени Е. О. Патона НАН Украины "с просьбой осуществить независимое технологическое обследование герба с целью дальнейшего контроля и целостного мониторинга".

"Институт электросварки имени Е. О. Патона провел визуально-оптический, капиллярный, вихреструменевый контроль, а также химический анализ сварных швов металлоконструкций и предоставил отчет. В нем говорится о выявленных незначительных локальных недостатках, которые не влияют на эксплуатацию металлоконструкций в агрессивной среде. Их планируют устранить в ближайшее время", - сообщили в МКИП.

Указано, что "музей не только инициировал проведение работ по устранению имеющихся дефектов, но и в июле 2024 года заключил договор с Институтом электросварки имени Е. О. Патона о предоставлении услуг по испытанию изделия".

"Состояние скульптуры и трезуба находится под пристальным контролем музейщиков и технических специалистов. В то же время внимание общества и медиа к скульптуре "Родина-мать" свидетельствуют о большом значении символа несокрушимости для украинского народа", - отметили в Минкульте.

Ранее

Директор института Патона сообщил, что установление герба на монументе "Родина-мать" не было согласовано с их специалистами, сварные швы уже имеют признаки коррозии.