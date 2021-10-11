Незаконные выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму: "члену избирательной комиссии" сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. За организацию и обеспечение незаконных выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму “члену избирательной комиссии” сообщено о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым и Севастополя, передает УНН.
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“Под процессуальным руководством прокуратуры автономии сообщено о подозрении „члену избирательной комиссии Республики Крым“, по факту организации и проведения незаконных выборов в Государственную думу РФ на территории АР Крым и г. Севастополя. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст.109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, по предварительному сговору группой лиц)”, — говорится в сообщении.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины с 2010 года находился в составе избирательной комиссии АР Крым. В 2014 году, когда Российская Федерация пыталась легитимизировать оккупацию полуострова, подозреваемый вошел в состав так называемой “Комиссии АР Крым по проведению общекрымского референдума”, обеспечив его подготовку и проведение. В частности, путем образования избирательных участков, их организационно-методического, материально-технического и документального обеспечения.
В дальнейшем, подозреваемый продолжил свою незаконную деятельность, будучи “членом избирательной комиссии с правом решающего голоса”, принимал участие в организации и проведении недавних выборов в Государственную Думу РФ на территории оккупированного полуострова. При этом, на него также были возложены обязанности контроля за изготовлением и доставкой бюллетеней для проведения незаконных выборов.
Таким образом, своими действиями подозреваемый обеспечивал функционирование оккупационного органа и способствовал представителям РФ в проведении подрывной деятельности на территории Украины.
Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в АР Крым.
Дополнение
Ранее Служба безопасности Украины зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Государственную думу РФ. Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали плебисцит, но российские кураторы “нарисовали” в ОРДЛО высокую явку и поддержку правящей партии “Единая Россия”.