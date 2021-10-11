Незаконні вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму: "члену виборчої комісії" повідомлено про підозру

Цитата

“За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про підозру „члену виборчої комісії Республіки Крим“, за фактом організації та проведення незаконних виборів до Державної думи РФ на території АР Крим та м. Севастополя. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст.109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, за попередньою змовою групою осіб)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України з 2010 року перебував у складі виборчої комісії АР Крим. У 2014 році, коли Російська Федерація намагалась легітимізувати окупацію півострова, підозрюваний увійшов до складу так званої “Комісії АР Крим по проведенню загальнокримського референдуму”, забезпечивши його підготовку та проведення. Зокрема, шляхом утворення виборчих дільниць, їх організаційно-методичного, матеріально-технічного та документального забезпечення.

Надалі, підозрюваний продовжив свою незаконну діяльність, будучи “членом виборчої комісії з правом вирішального голосу”, приймав участь в організації та проведенні нещодавніх виборів до Державної Думи РФ на території окупованого півострова. При цьому, на нього також було покладено обов’язки контролю за виготовленням та доставкою бюлетенів для проведення незаконних виборів.

Таким чином, своїми діями підозрюваний забезпечував функціонування окупаційного органу та сприяв представникам РФ у проведенні підривної діяльності на території України.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в АР Крим.

Доповнення

Раніше Служба безпеки України зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до Державної думи РФ. Мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей фактично проігнорували плебісцит, але російські куратори “намалювали” в ОРДЛО високу явку і підтримку провладної партії “Единая Россия”.